تراند اليوم : "الحصيني" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال ال 72 ساعة القادمة.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام القادمة.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "من المتوقع خلال الأيام المقبلة، منخفضات جوية عدة متوالية على بلاد الشام، وهذه المنخفضات تؤثر على أجواء المملكة بطريق مباشر وغير مباشر، ويُتوقع تذبذب في الحرارة بين ارتفاع وانخفاض وموجة برد من شبه قوية إلى قوية على معظم المناطق الأسبوع القادم..

وأكمل: أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة قد تكون غزيرة جدًّا على سواحل فلسطين، وثلوج على مرتفعات لبنان وسوريا، ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ إلا أن يصرفها الله

وأضاف:" بحسب النماذج العددية للطقس؛ متوقع من مساء اليوم الثلاثاء وخلال الـ72 ساعة المقبلة توسع الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ -إن شاء الله- بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تشمل أجزاء متفرقة من مناطق مكة والمدينة وتبوك والحدود الشمالية والجوف، إضافة إلى أجزاء من مناطق: (الباحة، وعسير، وجازان)، ثم تمتد إلى شمال الشرقية ثم متوقع أن تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من الوسطى والله أعلم.