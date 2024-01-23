واستقبل المسجد النبوي أكثر من 280 مليون مصلٍ ومصلية خلال عام 2023، بواقع نحو 23 مليون مصل شهريا، وذلك في أجواء روحانية، وخدمات شاملة ومتنوعة، وأوضحت الهيئة أنها عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين، وتوفير سبل الراحة لهم، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
كما تسعى الهيئة العامة لمضاعفة جهودها وتذليل جميع العقبات، لتقديم الخدمات على أكمل وجه وذلك في سبيل تحقيق الغاية المثلى في خدمة المسجد النبوي وزواره.
خدمات بالمسجد النبوي
- خدمات إرشادية ومكانية
- خدمة الترجمة الفورية
- توفير العربات والكراسي المتحركة
- دروس في المجالات الفقهية والتوعوية
- خدمات التوعية الميدانية
- خدمات الإرشاد الديني
- توزيع عبوات ماء زمزم
كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم جديد للصلاة في الروضة الشريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.