كشفت امرأة في رسالة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن قصة طلاقها من زوجها بسبب رغبتها في الارتباط بزميلها في العمل.

وذكرت المرأة أنها لم تكن سعيدة في زواجها، وأنها طلبت الطلاق من زوجها عدة مرات، ولكن دون جدوى.

وأضافت أن زميلها في العمل كان يغازلها باستمرار، ويقول لها إنه يرغب في الزواج منها إذا كانت غير متزوجة.

وبعد أن وافق زوجها على الطلاق، اعتقدت المرأة أن زميلها سيتقدم لخطبتها، إلا أنها فوجئت برفضه القاطع لها.

وأوضحت المرأة أن زميلها في العمل قاطعها تمامًا، ورفض التواصل معها حتى في العمل.

وتساءلت المرأة عن إمكانية مقاضاة زميلها وجعله يتزوجها رغمًا عنه.

وأردفت قائلة: “أنا محطمة، لم أكن أتوقع أن يعاملني بهذه الطريقة بعد أن ضحيت بزواجي من أجله”.

كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تطلب الطلاق من زوجها للارتباط بزميلها في العمل.. وبعد الانفصال كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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