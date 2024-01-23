شكرا لمتابعة خبر عن جراحة 5 ساعات تُعيد لعشرينية ابتسامتها بمستشفى الملك فيصل بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق طبي تكامُلي بقسم جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إعادة فك فتاة عشرينية لوضعه الطبيعي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة حضرت إلى مركز طب الأسنان التخصصي بالمستشفى تعاني عيباً خُلقياً عبارة عن تقدم شديد في الفك السفلي يصاحبه تراجع للفك العلوي وعدم اطباق الفكين، صاحب ذلك صعوبة في التنفس والتحدث والمضغ مما أدى إلى تأثر المريضة نفسياً جراء هذا العيب الظاهر.

وأضاف، أنه تم استقبال المريضة بعيادة تقويم الأسنان وتم عمل خطة علاجية بمشاركة قسم جراحة الوجه والفكين للعلاج على عدة مراحل، و تقرر إجراء الجراحة بعد انتهاء المرحلة التقويمية من قبل طبيب جراحة الوجه والفكين بالإضافة إلى طبيب التقويم المشرف على حالة المريضة.

واستغرقت الجراحة خمس ساعات تمكن خلالها الفريق الطبي المعالج من إعادة فكي المريضة لوضعها الطبيعي، وغادرت المستشفى بعد يوم واحد من اجراء الجراحة.

وتمكنت المريضة من التغلب على الصعوبات التي كانت تواجهها مثل التنفس وأصحبت تتنفس بشكل طبيعي عن طريق الأنف واستعادت الشكل الجمالي والوظيفي للوجه والفكين مما انعكس على صحة المريضة النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.