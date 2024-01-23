شكرا لمتابعة خبر عن حيوان غريب يظهر على جبل خندمة بمكة المكرمة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار حيوان غريب ظهر في أحد جبال مكة المكرمة جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الحيوان الظاهر في الفيديو هو “الوبر الصخري”، لافتًا أن أن هذا الحيوان من الثدييات البرية التي تعيش في البيئات الجبلية.

والجدير بالذكر أن الوبر الصخري يشبه الأرنب، وهو بلا ذيل، ويتمتع بأذنين قصيرتين، ويُغطى جسمه وبر بني داكن، ويتغذى على النباتات والحبوب والثمار، ويتحمل قلة الغذاء وقت الجفاف.