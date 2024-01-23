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تراند اليوم : شاهد.. لحظة انفجار مبنى ومقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً استهدفتهم حماس بقذيفة صاروخية في غزة

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صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 21 ضابطاً وجندياً من قوات الاحتياط خلال الساعات الماضية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن حماس استهدفتهم بقذيفة صاروخية .

وأوضح المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، بمؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الهجوم هو الأقسى منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع.

وكشف أن جنود الاحتياط كانوا يضعون متفجرات لهدم مبنيين في مخيم المغازي، وسط غزة أمس الاثنين، عندما أطلق مسلح قذيفة صاروخية على دبابة قريبة من الموقع، ما أدى لانهيار المبنيين على الجنود.

ووصف ريتشارد هيشت، متحدث ثاني باسم الجيش الهجوم بالمروع، قائلا "إنه يوم مروع.. فقدنا الكثير من جنود الاحتياط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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