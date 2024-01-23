تراند اليوم : بعد هجوم مخيم المغازي.. الجيش الإسرائيلي يعلن إجمالي قتلاه في غزة منذ 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365 - وكالات: كشف الجيش الإسرائيلي عن إجمالي عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي، في هجوم حماس أولا ثم في عملياته البرية داخل قطاع غزة، وذلك في أعقاب تكبده أفدح خسارة بشرية في يوم واحد، الإثنين.

وأكد بيان رسمي أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر بلغ 556، من بينهم 221 قتلوا في العملية البرية داخل غزة التي بدأت أواخر أكتوبر.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعدم توقف إسرائيل عن القتال في غزة حتى تحقيق "النصر المبين"، بعد أن تكبدت أكبر عدد من الخسائر البشرية في يوم واحد بالقطاع، حيث قتل 21 ضابطا وجندياً إسرائيليا استهدفتهم حماس بقذيفة صاروخية أثناء تواجدهم داخل مبنى في مخيم المغازي.