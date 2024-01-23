تراند اليوم : شاهد: مسافر ينقذ ركاب طائرة من كارثة قبل لحظات من إقلاعها.. ومفاجأة بشأن ما وجده على جناحها

صحيفة الخليج 365: تمكن راكب رحلة متجهة من بريطانيا إلى نيويورك، من إنقاذ باقي الركاب قبل لحظات من إقلاع الطائرة.

واكتشف الراكب فقدان 4 براغي في جناح الطائرة التابعة لـ "فيرجين أتلانتيك"، وهو ما دفع الشركة لإلغاء الرحلة قبل إقلاعها.

ووثقت مجموعة من الصور، أحد المهندسين وهو يتسلق على جناح الطائرة، ثم قام باستخدام مفك البراغي لإصلاح العطل.

وكشف المتحدث باسم "فيرجن أتلانتيك" أنه تم استدعاء المهندسين على الفور لإجراء فحوصات الصيانة على طائرة "إيرباصA330" قبل إقلاعها المقرر إلى مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك.

وأشار إلى أن الأمر انتهى بإلغاء الرحلة لتوفير الوقت لإجراء الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية.