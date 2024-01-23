تراند اليوم : ما هي خطة "سهم بوسيدون" المزدوجة التي اعتمدها بايدن لضرب الحوثيين؟

صحيفة الخليج 365: اعتمد الرئيس الأميركي جو بايدن خطة مزدوجة توازن بين العقوبات والضربات العسكرية التي تستهدف الحوثيين بعد تصاعد هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وأطلقت إدارة بايدن اسم "سهم بوسيدون" على العملية الجارية لاستهداف أصول الحوثيين في اليمن، ما يشير إلى نهج طويل الأمد وأكثر تنظيماً في ما يتعلق بالعمليات الأميركية تجاه هذا الملف، وفق شبكة "سي أن أن".

واعتمدت تلك الخطة أو الاستراتيجية الجديدة على توجيه ضربات عسكرية دقيقة وفعالة لتقويض قدرات الحوثيين الهجومية، وقد بلغ عدد تلك الضربات نحو 9 حتى الآن، وسط توعد أميركي بتنفيذ المزيد إذا استمرت الهجمات الحوثية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الجماعة المدعومة إيرانياً.