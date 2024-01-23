ظهرت صورة نادرة للحارس الشخصي للملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله- عام 1973، وهو يقف أمام القصر الأحمر في مدينة الرياض.

وظهر الحارس في الصورة وهو يرتدي الزي العسكري الرسمي، ويحمل في يده بندقية، ويقف بكل فخر وحزم أمام القصر التاريخي.

يُذكر أن قصر الحمراء صنف كأحد معالم التراث العمراني في المملكة العربية السعودية، من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطويره وترميمه.

كانت هذه تفاصيل خبر يحمل في يده بندقية.. شاهد صورة نادرة لحارس الملك فيصل بالقصر الأحمر في الرياض.. والكشف عن تاريخ التقاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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