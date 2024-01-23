شكرا لقرائتكم خبر عن قرارهام من السعودية يخص القادمين للإقامة في المملكة لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ذكرت صحيفة الرياض السعودية؛ أن الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية نصت على إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة من الرسوم الجمركية التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

كما شمل القرار أيضا الأجانب القادمين للإقامة في المملكة لأول مرة بشرط أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي وأن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء مع تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة، وأن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء.

وقالت الجمارك السعودية : لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية، كما يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية.

وأضافت : وتعفى العينات التجارية الواردة للمملكة وفقاً لخمسة شروط، أولها: ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (5000) ريال وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية، وتقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه، وألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وألا تكون العينات معدّة للبيع، وألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء.

وبحسب المادة الـ45 من الضوابط، تستثنى الجهات الحكومية من بعض الإجراءات الجمركية تسهيلاً لأعمالها، وعلى هذه الجهات تقديم طلبها للهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، ووفقاً للمادة الـ43 تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، على الراغبين في نقل البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي الالتزام بالاشتراطات والضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية.