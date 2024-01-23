تراند اليوم : مشابه لمنطقة الشانزليزيه … بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لـ" الدرعية" يكشف عن إنشاء "بوليفارد" الملك سلمان خلال عام 2024

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، جيري إنزيريلو، عن إنشاء "بوليفارد الملك سلمان" خلال عام 2024.

بوليفارد

وقال خلال منتدى مستقبل العقار في الرياض: " الإعلان الكبير هذا العام سيكون عن" بوليفارد" تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وستسمى" بوليفارد" الملك سلمان، وسيكون طولها بذات طول الشانزليزيه في باريس وبذات ارتفاعها وعرضها".

متحف الفن المعاصر

وتابع:"ستكون رائعة تحتضن متحف الفن المعاصر الذي أسسه الأمير بدر مع وزارة الثقافة، وهو واحد من أجمل متاحف الفن المعاصر في العالم".

دار الأوبرا

وأضاف:" سيكون لدينا دار الأوبرا الملكية السعودية ومركز جديد للمؤتمرات، وساحة جديدة للاستعراضات تستوعب 20 ألف شخص، وجامع الملك سلمان الجديد، وفنادق ضخمة وصالات فنية ومتاجر للأزياء ومقاهي".

أرضية البوليفارد

وأكمل :" نحن حاليا في طور تهيئة أرضية البوليفارد وتخطيطها، وبحلول ديسمبر 2024 سنكشف عن البوليفارد أمام العالم بأسرة ثم سنعرض بتقنية الهولوغرام كيف سيكون شكل البوليفارد بعد بضع سنوات لأن هذه المباني الجديدة مذهلة لكن بناءها سيستغرق 3 إلى 4 سنوات".

مطاعم ومنتجعات

وأكمل :"في العام المقبل سنفتتح البجيري 2 الذي سيضم المطاعم الجديدة والمنتجعات الصحية، ومنشآت الأنشطة النهارية والمنشآت الرياضية".

مشروعات في العام الماضي

وأضاف:" كانت سنة 2023 رائعة، إذ بنينا 9 كيلومترات من الحدائق، وزرعنا 6 ملايين شجرة وشجيرة من الأنواع الأصلية التي تنمو في الدرعية، وأطلقنا مكتب الفنادق، والآن وفي شهر يناير من عام 2024 تتحرك الأمور بسرعة كبيرة، والبارحة افتتحنا اثنين من الأنفاق الجديدة التي نبنيها في الطريق الدائري الغربي بأربعة مسارات باتجاه الشمال، وأربعة أخرى باتجاه الجنوب وفوق النفق تقع حديقة ضخمة الحجم ستربط بين الدرعية 1 والدرعية 2".

إكسبو 2023

وأردف:"في السنة الماضية حققت المملكة نصرا عظيما باستضافة إكسبو 2030، والدرعية بحد ذاتها مشروع كبير بمساحة 140 مليون متر مربع، وسنستكمل إنجازه بحلول موعد إكسبو، أما الآن فقد أنجزنا 10% من المخطط الرئيسي، وسيتم بناء نحو 30 ألف منزل، وفي نهاية السنة الماضية طرحنا 106 من المساكن التي تحمل علامة"ريتزكارلتون" للبيع، وفي الأشهر القليلة التي تلت ذلك بعنا أكثر من 70% منها، كما تم افتتاح مركز المبيعات السكنية الجديد في الدرعية، وسيزرع هذا العام مليون شجرة إضافية".