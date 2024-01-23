تراند اليوم : مسؤول في شركة "الراجحي" يزف خبرا سارا لملاك العقارات في المملكة خلال الفترة القادمة

صحيفة الخليج 365: كشف مدير إدارة المبيعات في شركة "الراجحي" الاستثمارية "حسام أحمد"، عن توقعاته بشأن ارتفاع أسعار العقارات في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال "حسام أحمد" في تصريحات لـ "الشرق"، إنه يتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 25 % إلى 40 %.

وأضاف أن أسعار الفائدة من المتوقع أن يكون تأثيرها محدودًا، بالتزامن مع إطلاق نظام الإقامة المميزة والتطور الذي سوف يشهده السوق العقاري في المملكة.

كما أوضح أن نظام الإقامة المميزة هو فرصة مميزة للسوق العقاري، حيث سوف يساهم في نمو القطاع العقاري بنسبة تصل إلى 300%.