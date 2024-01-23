تراند اليوم : " من قوة الغباء تحط فلوسها في شنطة".. شاهد.. "ميعاد عسيري" تنتقد النساء اللاتي يقمن بشراء الشنط والأحذية بأسعار مرتفعة

صحيفة الخليج 365 : انتقدت مشهورة سناب شات "ميعاد عسيري"، في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، النساء اللاتي يقمن باستثمار أموالهن في الشنط والأحذية ويفتخرن بذلك.

وقالت "ميعاد عسيري": والله ما يعزك إلا البيت والله ما يعزك إلا رأس مال، والله ولا هي شنطة أو عباءة أو شوز، ولا أي ماركة، أنا ما أقول أحرمي نفسك، اشتري عطر زي كده.

وأشارت إلى أن بعض النساء يقمن بشراء شنط بمبالغ مرتفعة تصل إلى 22 ألف، وعلقت قائلة: بعضهن من الغباء تروح تحط فلوسها في شنطة، وتقول إنها استثمار، من الغبي الذي يروح ويستثمر في شنطة.