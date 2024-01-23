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تراند اليوم : ما الذي يجعلني ألغي رحلتي للمالديف وأجي للبحر الأحمر ؟ .. شاهد: رد متحدث الشركة

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صحيفة الخليج 365: رد المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر أحمد درويش على سؤال "ما الذي يجعلني ألغي رحلتي للمالديف وأجي للبحر الأحمر ؟".

وأجاب المتحدث الرسمي لشركة البحر الأحمر خلال لقائه في برنامج "في الصورة" : لا يوجد شيء في المالديف ليس موجودا في البحر الأحمر ، وحنا جايين وبقوة سواء على التصاميم الداخلية والخارجية والخدمات المقدمة.

وتابع: من ناحية التجارب والشعب المرجانية والمياه الصافية كلها موجودة بالبحر الأحمر وزد عليها الضيافة ، وحب ورغبة في الاستكشاف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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