تصفيات الأولمبياد الوطني للروبوت بتعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في الشؤون التعليمية «إدارة أداء التعليم قسم نشاط الطلاب» تصفيات المرحلة الأولى للأولمبياد الوطني للروبوت بطولة الفيرست ليقو FLL 2024، والمخصصة لجميع المراحل الدراسية بجميع فروع المسابقة عبر الرابط التالي: https://firstsaudi.net/home.

وبينت الإدارة أن مجالات المسابقة تتمثل في دوري فيرست «ليجو التحدي»، ويستهدف الفئة العمرية من 9 أعوام إلى 16 عاما وبعدد 4 طلاب للفريق، وكذلك دوري فيرست ليجو «الصغار»، ويستهدف الفئة العمرية من 6 أعوام إلى 10 أعوام، إضافة إلى دوري تحدي فيرست التقني، ويستهدف الفئة العمرية من 12 عاما إلى 18 عاما.

يذكر أن مسابقة فيرست ليجو هي مسابقة دولية تقام بشكل سنوي بتنظيم من منظمة اتحاد الفيرست ليجو الدولي، حيث يتم طرح تحد من خلال موضوع جديد ليحدد الطلاب والمنظمة موضوع المسابقة عن طريق البحث عن المواضيع المثارة في جهات الأبحاث العالمية.

من جهة ثانية دعت «إدارة أداء التعليم قسم نشاط الطلاب» الطلاب والطالبات المبدعين للمشاركة في المسابقة الوزارية المهارات الثقافية بنسختها الثانية التي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، وتعد الأولى من نوعها في المملكة، وتشمل الطلاب والطالبات في جميع المراحل.

وتضم المسابقة التي يستمر التسجيل فيها إلى 10 فبراير 2024، 10 مسارات ثقافية منوعة وذلك لتنمية لمهاراتهم في مختلف المجالات الثقافية «الرسم والتصوير والخط العربي والغناء والعزف والشعر والقصة القصيرة والمانجا والمسرح والأفلام»؛ وجرى تخصيص جوائز نقدية تصل لـ9 ملايين ريال والعديد من الجوائز القيمة لكل مسار.

وتهدف المسابقة إلى اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية، وتوجيه شغف الطلاب والطالبات؛ لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية والمحافظة على إرث المملكة الثقافي ورفع الوعي به وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات.