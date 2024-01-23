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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكينهم من إجراء الدراسات البحثية الميدانية في المواقع الأثرية، أطلقت هيئة التراث ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار للجهات العلمية والأفراد من المتخصصين والباحثين بآثار المملكة عبر منصة التراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع».

وأبانت هيئة التراث أن إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار يساعد في تسهيل وتنظيم الأعمال العلمية التي تنفذ من قبل الأفراد المتخصصين والباحثين والجامعات والمراكز العلمية الوطنية والدولية، من خلال الفرق العلمية، بهدف رفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن المملكة، وتسهيل الإجراءات لضمان تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية.

وأشارت الهيئة إلى تقديم حزمة من التسهيلات التي تقدمها عند الحصول على الترخيص تشمل الدعم الفني والإداري كونها خطوة مهمة تسهم في إدارة وتطوير قطاع الآثار في المملكة، من خلال تقديم المزيد من الدراسات البحثية والعلمية في مجال أعمال المسح والتنقيب الأثري وتنظيمها.

وأكدت هيئة التراث أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع التراث الوطني، يدفع الهيئة إلى السعي المتواصل لتوسيع الشراكات العلمية وتقديم مزيد من المعطيات العلمية حول التراث الحضاري للمملكة، وتعظيم العوائد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التراث الوطني، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

أهم المزايا: