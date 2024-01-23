إنشاء منصة عالمية للمدن الذكية في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجتمع عمداء المدن العالمية وخبراء البيانات والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية ومهندسو المدن الذكية والمستثمرون وصناع السياسات الاقتصادية من 40 دولة في العالم بالرياض، للمشاركة في المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تحت شعار «حياة أجود»، خلال يومي 12 و13 فبراير 2024 في أرينا الرياض، وهو أول منتدى عالمي للمدن الذكية ينظم في المملكة. ويتطلع المنتدى إلى بناء منصة عالمية للمدن الذكية في مدينة الرياض يجتمع فيها أفضل خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، للحوار في موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل هذه المدن وهي: المدن العالمية، ومستقبل التنقل الحضري، والخدمات العامة الذكية، والتخطيط لبناء مدن خضراء في القرن القادم، والمدن الذكية القائمة على حوكمة البيانات، والابتكار المعزز.

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