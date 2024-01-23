استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير الرعاية الصحية

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وقال رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي أن تنظيم هذا البرنامج يأتي انطلاقا من دور الجامعة في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الشخصية السعودية، وتحفيز الطلاب على الابتكار ودفعهم نحو التميز في مجالات المستقبل كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتطبيقات الجيل الخامس وربطها تقنيا بالمجالات الصحية لتتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذه النسخة حظت بمشاركة ما يزيد على 10.000 مشارك يمثلون الجامعات السعودية الحكومية والخاصة وتم تقديم (1035) مشروعا ابتكاريا تم تقييمها من قبل محكمين محليين ودوليين من ذوي الخبرة في هذا المجال.
بعدها كرم وزير التعليم الفرق المشاركة الفائزة في مسار المعرض الابتكاري.
مسارات الهاكاثون:
- سلامة الطرق وصحة الفرد.
- الأخطاء الطبية.
- التحول الداخلي للمستشفى.
- التكنولوجيا الحيوية في صناعة الأدوية.
- الرعاية العاجلة والخدمات الطبية الطارئة.
- جودة التدريب المهني الصحي وكفاءة الطواقم الطبية.
- استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة.
- الميتافيرس في الرعاية الصحية.
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