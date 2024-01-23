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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين جرى التركيز على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير الرعاية الصحية، رعى وزير التعليم يوسف البنيان رئيس مجلس شؤون الجامعات اختتام فعاليات هاكاثون الابتكار الصحي في نسخته الرابعة الذي نظمته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية «كاساو» بالتعاون مع شركاء كاساو في الهاكاثون الصحي بنسخته الرابعة (وزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث والابتكار، والهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة العامة للغذاء والدواء).

وقال رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي أن تنظيم هذا البرنامج يأتي انطلاقا من دور الجامعة في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الشخصية السعودية، وتحفيز الطلاب على الابتكار ودفعهم نحو التميز في مجالات المستقبل كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتطبيقات الجيل الخامس وربطها تقنيا بالمجالات الصحية لتتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن هذه النسخة حظت بمشاركة ما يزيد على 10.000 مشارك يمثلون الجامعات السعودية الحكومية والخاصة وتم تقديم (1035) مشروعا ابتكاريا تم تقييمها من قبل محكمين محليين ودوليين من ذوي الخبرة في هذا المجال.

بعدها كرم وزير التعليم الفرق المشاركة الفائزة في مسار المعرض الابتكاري.

مسارات الهاكاثون: