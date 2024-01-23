شكرا لقرائتكم خبر 95 ألف حالة من خدمات الطب الافتراضي بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات الطب الاتصالي «الافتراضية» في تجمع المدينة المنورة الصحي خدماتها الصحية لـ95,141 مراجعا خلال 2023م.

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن الخدمات في مجال الطب الاتصالي الافتراضي شملت 53 تخصصا صحيا في 79 منشأة طبية بمنطقة المدينة المنورة، إذ قدمت 24,545 خدمة للمستفيدين في تخصص طب الأسرة، كما تلقى 8496 مستفيدا من الخدمة في مجال العلاج الطبيعي، إضافة إلى 7488 مستفيدا من الخدمة في تخصص الطب النفسي، و6844 مستفيدا في تخصص أمراض القلب، وكذلك 6148 مستفيدا من الخدمات المقدمة في عيادات الطب الباطني.

يذكر أن الطب الاتصالي بتجمع المدينة المنورة الصحي، يهدف إلى تحسين تجربة الرعاية الصحية «عن بعد»، ودعم وتعزيز الرعاية الصحية السريرية طويلة الأجل، وتوفير الجهد والوقت على المستفيدين.

خدمات الطب الافتراضي: