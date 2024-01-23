95 ألف حالة من خدمات الطب الافتراضي بالمدينة

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وأوضح تجمع المدينة الصحي أن الخدمات في مجال الطب الاتصالي الافتراضي شملت 53 تخصصا صحيا في 79 منشأة طبية بمنطقة المدينة المنورة، إذ قدمت 24,545 خدمة للمستفيدين في تخصص طب الأسرة، كما تلقى 8496 مستفيدا من الخدمة في مجال العلاج الطبيعي، إضافة إلى 7488 مستفيدا من الخدمة في تخصص الطب النفسي، و6844 مستفيدا في تخصص أمراض القلب، وكذلك 6148 مستفيدا من الخدمات المقدمة في عيادات الطب الباطني.
يذكر أن الطب الاتصالي بتجمع المدينة المنورة الصحي، يهدف إلى تحسين تجربة الرعاية الصحية «عن بعد»، ودعم وتعزيز الرعاية الصحية السريرية طويلة الأجل، وتوفير الجهد والوقت على المستفيدين.
خدمات الطب الافتراضي:
- 24,545 خدمة في طب الأسرة.
- 8496 في مجال العلاج الطبيعي.
- 7488 في تخصص الطب النفسي.
- 6844 في أمراض القلب.
- 6148 في عيادات الطب الباطني.
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