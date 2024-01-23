شكرا لقرائتكم خبر مجمع إرادة يستقبل 40 ألف حالة إدمانية ونفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض - أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث - في إحصائية صادرة عنه أمس، أن إجمالي عدد الخدمات التي قدمها خلال العام الماضي 2023، بلغ 669,572 خدمة ما بين علاجية وتأهيلية ووقائية وتوعوية، وخدمات تطويرية وإدارية مساعدة.

وأوضح المجمع أن الخدمات تضمنت استقبال 40,299 حالة في قسم الإسعاف والطوارئ، ما بين حالات إدمانية وأخرى نفسية، واستقبال 65,471 حالة في العيادات الخارجية، إضافة لتقديم خدمة الطب الاتصالي والعيادات الافتراضية لـ 9721 حالة، فيما تم تقديم 4068 خدمة تنويمية في الأقسام الداخلية ومنزل منتصف الطريق ومركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، وتم تنفيذ 7049 زيارة عبر الفرق العلاجية للمريضات والمرضى النفسيين في منازلهم والبالغ عددهم 681 مستفيدا.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الملفات الجديدة التي تم فتحها خلال العام الماضي للمرضى بلغت 10,103 ملفات جديدة، لمرضى نفسيين ومرضى إدمان من الجنسين، وتضمنت الخدمات صرف 179,401 وصفة طبية للمرضى، منها 15,083 وصفة تم إيصالها إلى المرضى في منازلهم، وتقديم 8361 خدمة نفسية، و19,330 خدمة اجتماعية، و1846 خدمة إرشاد علاج إدمان، وكذلك إجراء 236,357 فحصا مخبريا، وإعداد 15,912 تقريرا ما بين مدنية وجنائية، وعمل 942 أشعة، وتقديم 4799 خدمة علاج أسنان.

من خدمات المجمع: