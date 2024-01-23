مؤتمر يوصي بالتوسع في فحوصات ما قبل الزواج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مؤتمر طبي بالتوسع في فحوصات ما قبل الزواج، وزيادة عدد الأمراض التي يشمل فحصها لتتجاوز الفحص الحالي لمرضي الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر الأبيض المتوسط.

وأقامت الجمعية السعودية للطب الوراثي ممثلة بفرعها في المنطقة الجنوبية، المؤتمر الأول للطب الوراثي في منطقة جازان، بعنوان «دور الوراثة في التخصصات الطبية الأخرى»، الذي انعقد على مدى يومين حضوريا وعبر الزوم.

وأكد المتحدث الرسمي للجمعية البروفيسور زهير رهبيني، أن المؤتمر شهد مشاركة 14 متحدثا من المملكة وخارجها استعرضوا مراحل تطور الطب الوراثي في منطقة جازان، والأمراض الوراثية الأكثر انتشارا في المملكة، والأمراض الوراثية الاستقلابية الناتجة عن برنامج الفحص المبكر للمواليد، والأمراض الوراثية الاستقلابية الأكثر انتشارا في منطقة جازان، والأمراض الوراثية المنتشرة في الفئة العمرية التي تجاوزت 15 عاما، كما شملت الجلسات أمراض المخ والأعصاب الوراثية المنتشرة للفئة العمرية نفسها، وكذلك أمراض المخ والأعصاب الوراثية المنتشرة بين الأطفال.

توصيات المؤتمر: