شكرا لقرائتكم خبر 93.2 % نسبة الالتزام في تنفيذ مشاريع الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للطرق عن نسبة التزامها في تنفيذ الطرق خلال العام الماضي ضمن جهودها في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق.

وأوضحت هيئة الطرق أن مشاريع تنفيذ الطرق سجلت ارتفاعا على مستوى الالتزام بلغت 93.2% خلال 2023، متجاوزة النسبة المستهدفة المقدرة بـ90%، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى تبنيها عقود التنفيذ والصيانة المبنية على الأداء كأول جهة حكومية تطبق هذا المعيار.

إضافة إلى اعتمادها على استخدام أحدث التقنيات، وامتلاكها أحدث وأكبر أسطول معدات على مستوى العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وكذلك توفيرها كوادر متخصصة في قطاع الطرق.

يذكر، أن استراتيجية قطاع الطرق تهدف إلى الوصول لتصنيف السادس عالميا في مؤشر جودة الطرق، وخفض حوادث الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتطبيق عوامل السلامة المرورية وفقا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لشبكة الطرق، إذ تأتي هذه الجهود في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

أهداف الاستراتيجية