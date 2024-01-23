تراند اليوم : "عبد الرحمن بن مساعد" يرد على الإعلامي خيري رمضان بعدما انتقد حضور الفنانة نجاة الصغيرة حفل Joy Awards بالرياض

صحيفة الخليج 365: سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد من الإعلامي المصري خيري رمضان بعدما انتقد حضور الفنانة المصرية نجاة الصغيرة حفل Joy Awards في الرياض.

​​​​​وقال الأمير خلال تغريدة ساخرة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "صحيح يا أستاذ خيري كلامك في محله .. كيف تذهب فنانة كبيرة كنجاة لتُكَرّم في بلد عدو لمصر ، بلد سعت لإيقاع الضرر وجلب الأذى لمصر على مدى التاريخ ، بلد لا يجمعها بمصر لا نسب ولا لغة ولا دين ، بلد لم يقف مع مصر ولو لمرة واحدة في تاريخه".

وتابع: "بلد لاتربطه أي مصالح بمصر ، بلد يخلو من وجود مصريين، بلد أثبتت كل مواقفه العداء والكراهية منذ العدوان الثلاثي سنة 56 مرورًا بمؤتمر الخرطوم سنة 67 مرورًا بحرب 73 وموقف السعودية بقطع النفط لإلحاق الهزيمة بمصر، بلد لم تقدم لمصر أي شيء غير الأذى والكراهية والعداوة". واختتم حديثه قائلا: "لاحول ولا قوة إلا بالله".

وكان خيري رمضان علق على حضور الفنانة نجاة الصغيرة حفل Joy Awards في الرياض، قائلا:" لم أكن سعيدا بظهورها.. نجاة رفضت كل أشكال التكريم في بلدها ذهبت وذهب معها بعض المحبة".