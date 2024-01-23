نشر المحلل الاقتصادي عبدالله الخميس، تغريدة جديدة على حسابه بمنصة “إكس” كشف فيها عن ترتيب أكبر الملاك في سوق الأسهم السعودية، وذلك استنادا إلى تقرير لصحيفة الاقتصادية.

وكتب عبد الله الخميس في تغريدته: ” صعود سريع لثروة وليد آل إبراهيم ، ترتيب أكبر الملاك في سوق الأسهم: 1- سليمان الحبيب: 40.827 مليار ريال (الحبيب) 2- الوليد بن طلال: 20.326 مليار ريال (المملكة) 3- وليد آل إبراهيم: 9.564 مليار ريال (mbc) 4- حمد الصقري: 4.857 مليار ريال (وقت اللياقة) 5- خالد الراجحي: 4.590 مليار ريال (بنك البلاد) 6- محمد السبيعي: 4.249 مليار ريال (المواساة) 7- ناصر السبيعي: 4.249 مليار ريال (المواساة) 8- سليمان السليم: 4.249 مليار ريال (المواساة) 9- يوسف جمجوم: 4.128 مليار ريال (جمجوم فارما) 10- حكمت الزعيم: 3.553 مليار ريال (كابلات الرياض) “.

يذكر أن هذه القائمة تعطي مؤشرات على أداء السوق، حيث أن زيادة أو نقصان حصة هذه المؤسسات من الأسهم المتداولة في السوق يمكن أن يكون له تأثير كبير على أداء السوق.