انت الان تتابع "عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع نائبة رئيس وزراء بلغاريا العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - عقد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، اجتماعًا مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية في جمهورية بلغاريا ماريا جابرييل.

وجرى خلال الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة ومساعيها في مواجهة تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، من أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

كانت هذه تفاصيل خبر "عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع نائبة رئيس وزراء بلغاريا العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.