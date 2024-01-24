تراند اليوم : "حتقولولي سعودي أيوه سعودي وافتخر".. أول رد من " عمرو أديب " على منتقدي حصوله على الجنسية السعودية

صحيفة الخليج 365: رد الإعلامي المصري عمرو أديب على منتقدي حصوله على الجنسية السعودية.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس باللغة العامية:"تاني، حتقولولي سعودي أيوة سعودي وافتخر، هو أنا أخذت الجنسية الإسرائيلية أنا واخد جنسية بلد الحرمين جنسية الدولة اللي محتضنة ملايين المصريين، جنسية الحكم اللي ما تخلى عن مصر أو أي بلد عربي" .

وأضاف :"بعدين الجنسية مالها ومال الحق، مالها ومال الوفاء مالها ومال التقدم والرقي، سعودي مصري عربي مسلم وافتخر وكفاية تضييع وقت في أمور أحنا فى غنى عنها".

واختتم قائلا:" عالمنا العربي محتاجنا وأوطانا كمان محتاجانا".