تراند اليوم : ‏الإعلامي "سعيد الزهراني" العطلة الأسبوعية أفضل لو كانت "السبت و الأحد" لهذه الأسباب

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي " سعيد الزهراني " عبر صفحته الشخصية بتطبيق " إكس" ، عن أسباب جعل العطلة الأسبوعية ( السبت و الأحد) أفضل من يومي ( الجمعة والسبت) .

وقال الزهراني في تغريدة له : " إن العطلة الاسبوعية لو كانت( السبت و الأحد) أفضل لعدة أسباب .

وتابع : هذه الأسباب هي : 1-الحراك الإقتصادي يكون متسق مع العالم

2-تعويد الطلاب على صلاة" الجمعة" في المدارس والجامعات ,وتعلم المزيد عمليا حول هذه الشعيرة,وأيضا مناقشة القضايا التي تهم الميدان التربوي عبر الخطب التي تقام في الجامعات والمدارس..

3-الاستفادة من يومي العطلة(السبت-الأحد) بشكل كامل من قبل الأسر.

وأضاف الزهراني : لكن قبل هذا نحتاج تطبيق نظام" البصمة" في جميع الإدارات والمدارس حتى نضمن أن الموظفين والطلاب يداومون يوم الجمعة.