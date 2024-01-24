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تراند اليوم : ‏الإعلامي "سعيد الزهراني" العطلة الأسبوعية أفضل لو كانت "السبت و الأحد" لهذه الأسباب

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صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي " سعيد الزهراني " عبر صفحته الشخصية بتطبيق " إكس" ، عن أسباب جعل العطلة الأسبوعية ( السبت و الأحد) أفضل من يومي ( الجمعة والسبت) .

وقال الزهراني في تغريدة له : " إن العطلة الاسبوعية لو كانت( السبت و الأحد) أفضل لعدة أسباب .

وتابع : هذه الأسباب هي : 1-الحراك الإقتصادي يكون متسق مع العالم

2-تعويد الطلاب على صلاة" الجمعة" في المدارس والجامعات ,وتعلم المزيد عمليا حول هذه الشعيرة,وأيضا مناقشة القضايا التي تهم الميدان التربوي عبر الخطب التي تقام في الجامعات والمدارس..

3-الاستفادة من يومي العطلة(السبت-الأحد) بشكل كامل من قبل الأسر.

وأضاف الزهراني : لكن قبل هذا نحتاج تطبيق نظام" البصمة" في جميع الإدارات والمدارس حتى نضمن أن الموظفين والطلاب يداومون يوم الجمعة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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