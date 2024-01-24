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تراند اليوم : شاهد.. طبيب يكشف عن طريقة تخزين الأجنة المجمدة

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور محمد مازن في مقطع فيديو ، عن طريقة حفظ الأجنة المجمدة " الحيوانات المنوية أو البويضات ".

واستعرض الدكتور محمد مازن في الفيديو أحد الأجهزة التي يتم تجميد الأجنة بداخلها ، وعلق قائلا : دائما تكون مٌخزنة في تنكات مثل هذه مليئة بالنيتروجين المسال .

وأضاف: كل واحد من الأنابيب داخل التانك تكون عينة حق مريضة معينة ، وكل عينة يكون حفور عليها الرقم واسم المريض حتى نتأكد أنها حق المريض نفسه .

وأكد أنه عند أخذ العينة يتم التحقق من الاسم من قبل شخصين ليتحقق منها مرتين بأنها عينة صحيحة حق المريضة هذي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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