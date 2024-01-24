تراند اليوم : شاهد.. طبيب يكشف عن طريقة تخزين الأجنة المجمدة

- 1/2
- 2/2
f54c6926-44a3-4c80-b477-b86d5e8966f2
صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور محمد مازن في مقطع فيديو ، عن طريقة حفظ الأجنة المجمدة " الحيوانات المنوية أو البويضات ".
واستعرض الدكتور محمد مازن في الفيديو أحد الأجهزة التي يتم تجميد الأجنة بداخلها ، وعلق قائلا : دائما تكون مٌخزنة في تنكات مثل هذه مليئة بالنيتروجين المسال .
وأضاف: كل واحد من الأنابيب داخل التانك تكون عينة حق مريضة معينة ، وكل عينة يكون حفور عليها الرقم واسم المريض حتى نتأكد أنها حق المريض نفسه .
وأكد أنه عند أخذ العينة يتم التحقق من الاسم من قبل شخصين ليتحقق منها مرتين بأنها عينة صحيحة حق المريضة هذي.