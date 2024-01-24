تراند اليوم : "آخر همنا سعادة حضرتك".. شاهد.. مصرية ترد على "خيري رمضان" بعدما انتقد حضور نجاة حفل "Joy Awards" بالرياض

صحيفة الخليج 365: ردت سيدة مصرية خلال مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، على الإعلامي المصري "خيري رمضان" بعدما انتقد حضور الفنانة "نجاة الصغيرة" حفل Joy Awards بالرياض.

الفن حرية

وانتقدت السيدة المصرية ردة فعل خيري رمضان، وأوضحت أن السعودية هي دولة عربية شقيقة وتوجد علاقات منذ قديم الأزل بينها وبين مصر، وأيضا يوجد أخوة ومحبة ودين.

وأضافت: الفن حرية ومن حق الفنان أن العالم كله يسمعه ويكرمه.

زمن الفن الجميل وأردفت: "نجاة" آخر عنقود الزمن الجميل، وتجاوزت مرحلة التقييم، وكانت فرصة للأجيال الجديدة تشوف نجاة ونرجع إلى الزمن الجميل ليه بنشوف كل حاجة حلوة سواد إحنا إخوة وعرب، أيه اللي أنت بتعمله ده.

التكريم وذكرت أن التكريم شيء عادي في الفن وليس جديد، موضحة أنه شرف للسعودية أن تكرم فنانة بحجم "نجاة" وشرف للمصريين أن السعودية تكرمها بهذا الشكل المشرف، وعلقت: آخر همنا سعادة حضرتك مش هاممنا تكون سعيد بالتكريم أو لا.

وأشارت إلى أن نجوم مصر على مر الزمان، يتم تكريمهم من العالم كله، واختتمت بسؤال لخيري رمضان قائلة: هل لو بعتوا لحضرتك مش هتروح.