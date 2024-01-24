تراند اليوم : شاهد.. شاب سعودي يتقن اللهجة الصعيدية وينفذ مقلبا في عامل بناء مصري

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تنفيذ مواطن مقلب في عامل مصري، بعدما ارتدى الزي الصعيدي وتحدث باللهجة الصعيدية.

وأظهر الفيديو المواطن يرتدي ملابس سعودية ويتحدث مع العامل المصري أثناء مباشرة عمله في أحد مواقع البناء، وانتقد طريقته في الحفر.

وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهر المواطن وهو يمسك "كوريك"، ويقوم بالحفر، ليثبت للعامل المصري أنه يستطيع الحفر بطريقة جيدة، وعلق" يقول لي معرفش، عاوز تعمل علي سيد المعلمين".

وأبان الفيديو المواطن وهو يكشف عن هويته للعامل المصري، موضحا له أنه "سعودي"، وأنهم يقومون بتصوير مقلب.