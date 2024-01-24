تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف سبب ربط الشماغ بحبل بيت الشعر عند البدو

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن سبب ربط الشماغ بحبل بيت الشعر عند البدو.

وقال السردي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": في عرف البادية الرجل إذا صارت معه مشكلة لابد أن يدخل على شخص معروف يحل مشكلته ويطلب حمايته ويفك ضيقته.

وأكمل: طلب الحماية عند البدو لها أشكال معروفة ومنها ربط طرف شماغ الرجل الذي تدخل عليه أو أنك تمسك شماغك وتحطه برقبته بمعنى إن اللي يمسني يمسك، أو ترمي عقالك وتدخل عليه وأيضا ربط شماغك بحبل بيت الشعر.

وتابع: الرجل عندما يقبل على بيت شخص معروف ووده يدخل عليه وهو مقبل يشلح شماغه ويربطه بحبل بيت الشعر بمعنى إني داخل على الله ثم عليك.