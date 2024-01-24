شكرا لمتابعة خبر عن سعودي خمسيني يحول منزله إلى متحف من الشخصيات الكرتونية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام رجل سعودي بإقتناء أكثر من 3 آلاف قطعة خاصة بالشخصيات الكرتونية في منزله، كما ورثه إلى أبنائه.

وقال الرجل بأنه يحب الشخصيات الكرتونية منذ صغر سنه وتحديدا منذ عشرين عاما، وكان يتوجه إلى مختلف المحلات التجارية لتجميع مختلف الشخصيات.

وأشار الرجل إلى أنه نوع ما بين المجلات والكتب وكذلك الملابس الكرتونية حتى أصبح السعودي الوحيد الذي يمتلك هذا النوع من الملابس.

وأضاف الرجل أنه كان يواجه بعض الصعوبات أثناء شراء تلك الشخصيات نظراً لاعتراض البعض على كبر سنه وعدم مناسبة هذا الأمر إليه.