شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توضح سبب حديث العمالة باللهجة المكسرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت فتاة عن مشكلة حديث العمالة باللهجة العربية المكسرة، موضحة طريقة تجعلهم يتحدثون العربية جيدًا.

وقالت الفتاة في مقطع فيديو ظهرت من خلاله:” بدل ما أقول للعامل أنت ليش ما يجي هنا، أقوله أنت ليش ماجيت هنا وهو ينطق مثلي .”

وأضافت:” أنا لو علمته الجملة الصح بيتعلم الجملة الصح، لأنه بالنهاية أنا علمته جملة غلط وتعلمها ليش ما أعلمه الصح .”

ولقى حديث الفتاة تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض على صحة حديثها، بينما رأى البعض الآخر أن الأهم من كل ذلك أن يفهم العامل الحديث .