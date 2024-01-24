انت الان تتابع تصل سرعتها الى 50 كلم/ساعة.. "الأرصاد" تنبّه من رياح شديدة على ينبع والرايس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة على محافظة ينبع ومركز الرايس اليوم، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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