زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 6:23 صباحاً

ضرب زلزال بلغت قوته بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، إقليم مالوكو بإندونيسيا. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد 230 كيلومترًا من جزر تانيمبار الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 160 كيلومترًا. ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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