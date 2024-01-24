"مجلس الأمن" يعقد جلسة مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 6:26 صباحاً

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مناقشة مفتوحة، على المستوى الوزاري، أمس، حول الوضع في الشرق الأوسط؛ بما فيها القضية الفلسطينية. وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إحاطة إلى المجلس، تَطَرق فيها إلى آخر تطورات الوضع في غزة، وما يواجهه جميع سكان القطاع من دمار بسبب القصف الإسرائيلي على منازلهم؛ مطالبًا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وأكد غوتيريش أن حل الدولتين هو السبيل لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع؛ مشيرًا إلى أن ذلك سيضمن وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل إطلاق سراح الرهائن، وتخفيف التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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