انت الان تتابع الأرصاد: "سكاكا" تسجل أدنى درجة حرارة اليوم بـ6 درجات مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 6:41 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجات الحرارة المسجلة على المملكة اليوم الأربعاء. وأوضح المركز أن سكاكا سجلت 6 درجات مئوية، تلتها عرعر وتبوك 7 مئوية. وأضاف أن أبها سجلت 10 درجات، ثم الباحة 11 مئوية، ونجران والدمام 12 درجة، ثم بريدة 13 مئوية.

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