تراند اليوم : بالفيديو .. الإماراتي محمد العبار: كنا ننمو بـ 10% قبل تحرك ⁧‫السعودية‬⁩ والآن ننمو 30%

صحيفة الخليج 365: قال رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة "إيجل هيلز"، محمد العبار، إن الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا 19 تريليون دولار، بينما المنطقة العربية 5 تريليون دولار مع البترول، وبدونه قد يصل إلى تريليون واحد.

البترول

وأوضح العبار: كيف 400 مليون في أوروبا يحققون 19 تريليون دولار و400 مليون في المنطقة العربية يحققون 5 تريليون دولار مع البترول، معناها أن دولنا نايمة.

أوروبا

وأضاف: في أوروبا عندهم ميلان وهامبورغ ولندن وميونخ وروما وبرشلونة وباريس، بينما نحن لدينا دبي وكان عندنا بيروت، فلذلك نحن نحتاج إلى السعودية ليصبح الناتج المحلي 19 تريليون دولار.

المنافسة

وأكمل: المنافسة تحرك العالم كله، مشيرا: عدد السياح الذين يذهبون لأوروبا 600 مليون، بينما نحن 20 إلى 25 ونكرمهم 40 مليون.. لذلك السعودية لازم تسوي أكتر.

السعودية

وزاد: إحنا في القطاع الخاص نحب الحكومات يتنافسون.. لذلك إذا السعودية ما تحركت مين يتحرك؟ مصر تتحرك وربعنا في الكويت، وربعنا في العراق.

النمو

وتابع: كنا ننمو بـ 10% قبل تحرك ⁧‫السعودية‬⁩ والآن ننمو 30%.