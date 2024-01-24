‏الإعلامي سعيد الزهراني: العطلة الأسبوعية السبت والأحد أفضل من الجمعة والسبت لهذه الأسباب

أكد الإعلامي سعيد الزهراني أن العطلة الأسبوعية (السبت والأحد) أفضل من (الجمعة والسبت) لعدة أسباب.

وأوضح الزهراني أن العطلة الأسبوعية (السبت والأحد) تتوافق مع العطلة الأسبوعية في معظم دول العالم، مما يعزز الحراك الاقتصادي ويسهل على الشركات والأفراد التعامل مع بعضهم البعض.

كما أن العطلة الأسبوعية (السبت والأحد) تسمح للطلاب بأداء صلاة الجمعة في المدارس والجامعات، ومناقشة القضايا التربوية المهمة في الخطب التي تقام في هذه المؤسسات.

وأخيرًا، تسمح العطلة الأسبوعية (السبت والأحد) للعائلات بالاستفادة منها بشكل كامل، وقضاء وقت أطول معًا.

ودعا الزهراني إلى تطبيق نظام البصمة في جميع الإدارات والمدارس، لضمان التزام الموظفين والطلاب بالدوام يوم الجمعة.

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