تراند اليوم : الكشف عن مشروبات شهيرة تساعد في علاج ضعف الانتصاب

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية، عن مشروبات شهيرة تساعد في علاج ضعف الانتصاب.

ووفقا لما جاء في "مايو كلينك" و"ويب ميد" فإنه توجد مشروبات طبيعية إذا تناولتها ستساعدك على تحسين ضعف الانتصاب وتشمل:

1-عصير الرمان: يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تلعب دورا كبيرا في تحسين عملية الانتصاب لدى الرجال، خاصةً في فصل الشتاء.

2-عصير البنجر: غني بأكسيد النيتريك، حيث يساعد على تحسين ضعف الانتصاب لدى الرجال، خاصةً في فصل الشتاء، نتيجة للبرودة وضعف الدورة الدموية في الأوردة التي تحمل الأكسجين إليه.

3-الحليب: يساعد على تحفيز وتنشيط للدورة الدموية في الجسم، وبالتالي يحسن من نقل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العضو الذكري، لذا فإن الحليب يحسن من ضعف الانتصاب.

4- القهوة: تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، التي تزيد من التركيز والانتباه، وتحفز الدورة الدموية، لذا فإن القهوة تسهم في حل مشكلات عملية الانتصاب.

5-عصير الكيوي: يحتوي الكيوي على فيتامين C و E، والتي يمكن أن تساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية، كما يحتوي على مركبات للفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تحسين حركة الحيوانات المنوية.

6-عصير الفراولة: تحتوي الفراولة على فيتامينات C و K، والتي يمكن أن تساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية. كما أنها تحتوي على مركبات للفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تحسين حركة الحيوانات المنوية.