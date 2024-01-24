تراند اليوم : من بينها جريندايزر وفلونة.. مواطن خمسيني يحول منزله إلى متحف للشخصيات الكرتونية بجدة _فيديو

صحيفة الخليج 365: سلط تقرير قناة "العربية"، الضوء على مواطن خمسيني حول منزله إلى متحف خاص للشخصيات الكرتونية بجدة.

الشخصيات الكرتونية

وأفاد التقرير: طلال الطيب قضى 20 عاماً في جمع الشخصيات الكرتونية حتى وصل لاقتناء أكثر من 3 آلاف قطعة في منزله بجدة وحوله إلى متحف خاص.

جريندايزر

وأضاف: رجل شارف على الخمسين من عمره عشق الشخصية الكرتونية "جريندايزر"، إذ يجوب العالم لجمع المجسمات والقصص المصورة لهذه الشخصية منذ 20 عاماً حتى وصل لجمع أكثر من 3 آلاف قطعة لمختلف الشخصيات.

كتب ومجلات

ومن جهته، قال طلال: منذ صغري وأنا أحب أجمع الألعاب سواء المجسمات أو التركيبات، وأيضا عندي كتب ومجلات ومفارش، إضافة إلى اللبس الخاص بجريندايزر.

شخصيات الأنمي

وأشار التقرير: ورث طلال هذا العشق لشخصيات الأنمي لعائلته حتى أصبحوا يعملون على تصميمها وتجميع المجسمات وصيانتها برفقته.

جريندايزر وفلونة

وذكر طلال: أولادي منذ صغرهم يتفرجون على المسلسلات الكرتونية مثل جريندايزر وفلونة وهايدي.

معرض مفتوح

واختتم التقرير: يطمح طلال بإنشاء معرض مفتوح لمقتنياته حتى يستطيع عرضها للزوار لتثقيف المجتمع المحلي حول شخصيات الأنمي.