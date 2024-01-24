شكرا لمتابعة خبر عن سياح من إيطاليا يبدون فرحتهم بزيارتهم للمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى وفد سياحي إيطالي إعجابهم الشديد بزيارتهم للمملكة، وعبروا عن سعادتهم بالأماكن التي زاروها، وبالأخص مدينة العلا.

وعبروا كذلك عن رغبتهم في القدوم مرة أخرى، وأن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة، وتحدثوا عن حفاوة الاستقبال، وروعة المكان.

وأظهروا تأثرهم الشديد بعد الاستقبال الحار من إحدى سيدات حائل لهم، حيث قامت باحتضانهم ورحبت بهم قائلة: “أهلًا بكم في بلدكم الثاني”، الأمر الذي جعل إحدى السائحات تبكي من حفاوة الاستقبال.