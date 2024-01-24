شكرا لمتابعة خبر عن حائل تودع محلات القشلة التي سيتم إزالتها لصالح مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تودع حائل محلات “القشلة” التي سيتم إزالتها لصالح مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز بعد 50 عام من الخدمة.
وفي هذا السياق قال فهد العوض تاجر من حائل:”هذه المحلات موجودة منذ عام ١٣٩٠ تقريبا والمحلات كلها تراثية “.
وأضاف” بلغونا إن في إزالة وهذا إن دل على شئ فيدل على حرص دولتنا على التطوير ، وسننتقل بشكل جماعي إلى مكان آخر يكون أفضل وأكثر اتساعاً”.