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حائل‬⁩ تودع محلات القشلة التي سيتم إزالتها لصالح مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تودع حائل محلات “القشلة” التي سيتم إزالتها لصالح مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز بعد 50 عام من الخدمة.

وفي هذا السياق قال فهد العوض تاجر من حائل:”هذه المحلات موجودة منذ عام ١٣٩٠ تقريبا والمحلات كلها تراثية “.

وأضاف” بلغونا إن في إزالة وهذا إن دل على شئ فيدل على حرص دولتنا على التطوير ، وسننتقل بشكل جماعي إلى مكان آخر يكون أفضل وأكثر اتساعاً”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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