شكرا لمتابعة خبر عن سائحان من كولومبيا يلعبان الـ كيرم ويبديان سعادتهما بموسم الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر سائحان من كولومبيا أثناء تواجدهما بالرياض، ليستمتعا بأجواء موسم الرياض الساحرة.

وجاء السائحان وهما يلعبان الـ كيرم، وبدت عليهما علامات السعادة باللعبة، وذلك خلال زيارتهما لملتقى السياحة السعودي الثاني.

وتحدثا عن حبهما لموسم الرياض، والبوليفارد ورلد حيث قالا: “موسم الرياض رائع، موسم الرياض رهيب”، وأكدا أنها لن تكون آخر زيارة لهما.

وتعتبر الكيرم من الألعاب الشعبية في المملكة وخاصة في الحجاز، والتي تشبه في لعبها البلياردو، وهي ذات أصول هندية وانتشرت في دول الخليج بسبب التبادل التجاري الواسع بيهما قديمًا.