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شلقم يوضح لـ سائحة بسوق الزل كيف كان التعليم سابقًا قبل 2000 سنة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهرت سائحة في مقطع فيديو فيديو مع عبد الله أشيقر المعروف بـ”شلقم”، الذي يتواجد في سوق الزل وهو يشرح لها كيف كان التعليم سابقًا قبل 2000 سنة وأكثر على لوح .

وأخذت السائحة تستمع بإنصات لـ “شلقم” وهو يشرح لها كيف كان التعليم سابقًا ويستعرض الألواح التي كتب عليها الحروف العربية وآيات القرآن .

وظهرت السائحة في المقطع وهي مندهشة من طريقة التعليم سابقًا وتتابع حديثه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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