شكرا لمتابعة خبر عن شلقم يوضح لـ سائحة بسوق الزل كيف كان التعليم سابقًا قبل 2000 سنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت سائحة في مقطع فيديو فيديو مع عبد الله أشيقر المعروف بـ”شلقم”، الذي يتواجد في سوق الزل وهو يشرح لها كيف كان التعليم سابقًا قبل 2000 سنة وأكثر على لوح .

وأخذت السائحة تستمع بإنصات لـ “شلقم” وهو يشرح لها كيف كان التعليم سابقًا ويستعرض الألواح التي كتب عليها الحروف العربية وآيات القرآن .

وظهرت السائحة في المقطع وهي مندهشة من طريقة التعليم سابقًا وتتابع حديثه.