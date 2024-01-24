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شكرا لمتابعة خبر عن شلقم يوضح لـ سائحة بسوق الزل كيف كان التعليم سابقًا قبل 2000 سنة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ظهرت سائحة في مقطع فيديو فيديو مع عبد الله أشيقر المعروف بـ”شلقم”، الذي يتواجد في سوق الزل وهو يشرح لها كيف كان التعليم سابقًا قبل 2000 سنة وأكثر على لوح .
وأخذت السائحة تستمع بإنصات لـ “شلقم” وهو يشرح لها كيف كان التعليم سابقًا ويستعرض الألواح التي كتب عليها الحروف العربية وآيات القرآن .
وظهرت السائحة في المقطع وهي مندهشة من طريقة التعليم سابقًا وتتابع حديثه.