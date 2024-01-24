تراند اليوم : ‏هروح من ربنا فين لو أنا السبب .. ⁧‫ أول رد للسيسي‬⁩ على اتهامه ⁧‫‬⁩بمنع تزويد ودعم غزة بالأكل والشرب-فيديو

صحيفة الخليج 365: رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتهامه بمنع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

وقال السيس خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة: "اتقال كلام كتير بأن مصر هي السبب، لأ، أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب، لو أنا السبب إن مأدخلش لقمة عيش لغزة أروح من ربنا فين؟ لا والله معبر رفح مفتوح على مدار الـ24 ساعة في السبع أيام في التلاتين يوم".

وأضاف: "الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر من إسرائيل علشان ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتؤدي لكدة، ودة شكل من أشكال الصغط على القطاع وسكانه، علشان موضوع الصراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن، هي دي الحكاية".

واختتم قائلا: "نحن في مصر لا يمكن، نعمل كدا ، ومرة ثانية كل حاجة تهون وتفضل مصر".