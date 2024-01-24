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تراند اليوم : شاهد.. سياح من إيطاليا يعبرون عن فرحتهم بزيارة السعودية.. وموقف سيدة من حائل معهم

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صحيفة الخليج 365: تحدث عدد من السياح الإيطاليين، عن زيارتهم للسعودية، وانبهارهم من حفاوة سيدة في حائل.

وكشف أحد السياح الذي قال إنه من الأردن، أنهم جاءوا في رحلة للسعودية برفقة شركة إيطالية نظمت لهم هذه الزيارة.

وقال السائح: "أهل العلا أصلهم طيب، والترتيب في العلا كان ممتاز والشركة قامت بتنظيم العديد من الفعاليات.

وتحدث السائح الذي كان يتكلم بالعربية مع عدد من السائحات، وأعربن له عن سعادتهن بهذ الزيارة، حيث قالوا له: "ملجأكم طيب، ونحن مبسوطين كتير".

وأشار إلى أنهم قابلوا سيدة في حائل، ورحبت بهم بشدة وقامت بوضع الحناء للسيدات، واحتضنتهم قائلة لهن: "أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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