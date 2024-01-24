تراند اليوم : شاهد.. سياح من إيطاليا يعبرون عن فرحتهم بزيارة السعودية.. وموقف سيدة من حائل معهم

صحيفة الخليج 365: تحدث عدد من السياح الإيطاليين، عن زيارتهم للسعودية، وانبهارهم من حفاوة سيدة في حائل.

وكشف أحد السياح الذي قال إنه من الأردن، أنهم جاءوا في رحلة للسعودية برفقة شركة إيطالية نظمت لهم هذه الزيارة.

وقال السائح: "أهل العلا أصلهم طيب، والترتيب في العلا كان ممتاز والشركة قامت بتنظيم العديد من الفعاليات.