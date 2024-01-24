انخفاض في درجات الحرارة على 8 مناطق وأمطار خفيفة بالجنوب

في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.
كما تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، الجوف(القريات) والحدود الشمالية(طريف).
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