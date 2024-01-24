شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: القبض على 6 متورطين في خيانة الوطن.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت السلطات السعودية القبض علي (6) متورطين في خيانة الوطن من خلال نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية؛ بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18538) مخالفًا، منهم (11047) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4299) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3192) مخالفًا لنظام العمل.

وذكر البيان أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ (851) شخصًا (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(59%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (55) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم اخضاع (54549) وافداً مخالفًا، منهم (49221) رجلاً، و(5328) امرأة لإجراءات تنفيذ الأنظمة بجانب إحالة (47977) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1892) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9927) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.